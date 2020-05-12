Суздальский племзавод не пустил сотрудников Россельхознадзора

12 Май 2020 2020-05-12T17:02:38+03:00

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Племзавод «Порецкое» не пустили на свою территорию сотрудников Россельхознадзора, пришедших проверить, в каких условиях содержатся коровы. Проверка была согласована с прокуратурой.

Ведомство отмечает, что племзавод не в первый раз игнорирует предписания. В частности, предприятие ранее не предоставляло запрошенные у него документы.

В апреле 2020 года ОАО «Племзавод» Порецкое» признали виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.19.4.1 КоАП РФ. Предприятию назначили штраф в размере 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU