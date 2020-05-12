Суздальской многодетной семье дали участок, к которому не подъехать

12 Май 2020 2020-05-12T16:36:14+03:00

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Семье с четырьмя детьми выдели положенный по закону земельный участок еще в 2017 году в селе Старый Двор Суздальского района. Предполагалось, что на этой земле семья построит себе дом. Однако ни тогда, ни сейчас, к участку не проложена дорога и не подведено водоснабжение, хотя по закону это должно быть сделано. Прокуратура, обнаружившая нарушения, направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Суздальского района обеспечить указанный земельный участок социальной инфраструктурой - водоснабжением и дорогой. Пока его рассматривают, но в прокуратуре обещают контролировать решение этого вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU