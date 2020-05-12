Во Владимирской области разрешили работать организациям в сфере бытовых услуг

12 Май 2020 2020-05-12T16:35:16+03:00

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Как заявил губернатор Владимир Сипягин, все организации области, работающие в сфере бытовых услуг, могут возобновить свою работу при условии строгого соблюдения усиленных мер безопасности. Глава региона подчеркнул, что снимать ограничения будут постепенно. Так три недели назад разрешили работать строителям и обрабатывающим производствам. За это время на производствах не выявлено очагов распространения коронавируса, а значит пришла очередь сектора бытовых услуг, в котором занята значительная часть малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU