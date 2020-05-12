2020-05-12T16:26:02+03:00
Общество

Дело о убийстве собинского егеря рассмотрит областной суд

Его убили выстрелом в голову
Сергей МОРКОВКИН
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Двое жителей поселка Уршельского 24 и 33 лет пойдут под суд за убийство егеря и угон служебной машины. В мае прошлого года они попались в лесу в Собинском районе за незаконной охотой, егерь пытался задержать браконьеров, но один из них выстрелил ему в голову. Мужчина скончался на месте преступления, а охотники решили скрыться с места убийства прямо на служебной машине, на которой приехал егерь. Ее потом нашли брошенной в лесу.

Во время следствия молодые люди на отрицали своей причастности к преступлению. Оба сейчас находятся под стражей. Дело рассмотрит Владимирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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