2020-05-12T16:18:09+03:00
Общество

Кредиты бизнесу на выплату зарплаты во Владимире: уже выдано 200 миллионов рублей

Эти меры задуманы, чтобы уменьшить количество увольнений в коронавирусный кризис
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для того, чтобы предприниматели, оставшиеся без прибыли из-за нерабочих дней во время эпидемии коронавируса, могли не увольнять сотрудников, правительство ввело дополнительные меры поддержки бизнеса. В частности, малый и средний бизнес может получить в банках беспроцентные кредиты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.

По данным владимирского отделения Банка России, к началу мая от владимирских предпринимателей поступило уже 251 обращение на получение беспроцентных кредитов, на общую сумму 491,5 миллионов рублей. 114 заявок на 202 миллиона рублей уже одобрено.

Кроме этого, по данным на 8 мая 555 владельцев предприятий малого и среднего бизнеса региона обратились за реструктуризацией кредитов. Положительные решения приняты по 62% заявок. Реструктуризация - это, как правило, уменьшение регулярных платежей за счет увеличения срока кредита, но могут быть и другие варианты. Например,банки предоставляют заемщику льготный период, во время которого можно выплачивать только основной долг или только проценты.

«Заемщик должен сообщить кредитору как можно раньше о том, что у него возникли сложности с платежами по кредитам или займам из-за сокращения доходов. В нынешней ситуации банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы сами достаточно активно идут навстречу заемщикам, реструктурируя кредиты по их заявлениям – перенося сроки платежа или снижая его размер", – поясняет управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два молодых человек в Собинке обокрали предприятие
Режим самоизоляции во Владимирской области сохранится до конца мая
Росбанк Дом снизил ставки по ипотеке
В Судогде из-за загоревшегося матраса эвакуировали 15 человек
Двум спортсменам Владимирской области присвоено звание "Мастер спорта международного класса"
Суздальский племзавод не пустил сотрудников Россельхознадзора
Во Владимире появится комплексная схема организации дорожного движения
Суздальской многодетной семье дали участок, к которому не подъехать
Во Владимирской области разрешили работать организациям в сфере бытовых услуг
Дело о убийстве собинского егеря рассмотрит областной суд
ВТБ Private Banking за квартал увеличил объем средств под управлением на 12%
Кредиты бизнесу на выплату зарплаты во Владимире: уже выдано 200 миллионов рублей
Во Владимирской библиотеке подбирают книги для каждого читателя
В Меленках сын убил отца, защищая свою мать
ВТБ Лизинг передал клиентам в апреле более тысячи автомобилей
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
В Кольчугино у заведующей аптеке оказался поддельный диплом
Во Владимире объявили штормовое предупреждение
В Суздальском районе огонь со стога сена перекинулся на два дома