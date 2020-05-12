Кредиты бизнесу на выплату зарплаты во Владимире: уже выдано 200 миллионов рублей

12 Май 2020 2020-05-12T16:18:09+03:00

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Для того, чтобы предприниматели, оставшиеся без прибыли из-за нерабочих дней во время эпидемии коронавируса, могли не увольнять сотрудников, правительство ввело дополнительные меры поддержки бизнеса. В частности, малый и средний бизнес может получить в банках беспроцентные кредиты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.

По данным владимирского отделения Банка России, к началу мая от владимирских предпринимателей поступило уже 251 обращение на получение беспроцентных кредитов, на общую сумму 491,5 миллионов рублей. 114 заявок на 202 миллиона рублей уже одобрено.

Кроме этого, по данным на 8 мая 555 владельцев предприятий малого и среднего бизнеса региона обратились за реструктуризацией кредитов. Положительные решения приняты по 62% заявок. Реструктуризация - это, как правило, уменьшение регулярных платежей за счет увеличения срока кредита, но могут быть и другие варианты. Например,банки предоставляют заемщику льготный период, во время которого можно выплачивать только основной долг или только проценты.

«Заемщик должен сообщить кредитору как можно раньше о том, что у него возникли сложности с платежами по кредитам или займам из-за сокращения доходов. В нынешней ситуации банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы сами достаточно активно идут навстречу заемщикам, реструктурируя кредиты по их заявлениям – перенося сроки платежа или снижая его размер", – поясняет управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU