2020-05-12T16:17:05+03:00
Общество

Во Владимирской библиотеке подбирают книги для каждого читателя

Чтобы получить рекомендацию, нужно ответить на несколько вопросов
Ирина Мальцева
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Сервис индивидуального подбора книг Владимирская библиотека для детей и молодежи стартовал 11 мая. Как говорят библиотекари, к ним часто обращались с просьбой помочь подобрать книгу, которая понравилась бы самому читателю, другу или ребенку. Пока библиотеки закрыты, сделать это можно онлайн. Достаточно заполнить форму в официальной группе библиотеке, ответить на несколько вопросов, например, назвать любимый жанр, любимого режиссера или свои предпочтения в музыке, а также что вы в первую очередь хотите увидеть в книге. На основе предпочтений читателя обещают подобрать несколько книг, список которых пришлют на электронную почту. Как обещают в библиотеке, эти книги вы захотите прочитать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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