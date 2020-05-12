2020-05-12T15:59:33+03:00
Происшествия

В Меленках сын убил отца, защищая свою мать

Перед этим они вдвоем выпивали
Алексей СУХОВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении меленковца. Его подозревают в убийстве родного отца.

По данным следствия, 10 мая сидящие на самоизоляции в квартире 46-летний отец и его 26-летний сын решили выпить. Пили они спиртное, пили, а потом к ним придралась по какому-то поводу мать. Муж не стал себя сдерживать и сразу перешел к рукоприкладству. В этот момент, по словам сына, он увидел в руках отца нож и выхватил орудие. А дальше попытался защитить мать, несколько раз ударив при этом отца тем самым ножом. Тот скончался до приезда скорой.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы заключить подозреваемого в убийстве молодого человека под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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