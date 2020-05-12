В Кольчугино у заведующей аптеке оказался поддельный диплом

12 Май 2020 2020-05-12T14:54:23+03:00

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Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения лицензионного законодательства в аптеке ООО «СодействиеФарм». Оказалось, что заведующая аптеки при устройстве на работу предъявила в кадрах диплом о высшем образовании, оказавшемся поддельным. Согласно архивной справке, выданной высшим учебным заведением, в описях личных дел выпускников фармацевтического факультета, приказах ректора о выпуске провизоров, книгах регистрации дипломов о высшем профессиональном образовании установленного государственного образца, выданных выпускникам фармацевтического факультета, диплом о высшем профессиональном образовании на нее не значится. Сейчас решается вопрос об увольнении заведующей. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права».

ИСТОЧНИК KP.RU