Во Владимире объявили штормовое предупреждение
В ночь на 13 мая нас ждут порывы ветра до 18 метров в секунду
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – вечером 12 мая и вплоть до утра 13 мая во Владимире и по области ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
В областном МЧС просят быть осторожнее, так как при такой погоде высоки риски обрывов линий электропередач, обрушения слабо укреплённых рекламных щитов и других конструкций, падения старых деревьев, а также ДТП.
Кстати, напоминаем на всякий случай телефоны спасения: "01" (с городского), "101", "112" (с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU