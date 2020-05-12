Во Владимире объявили штормовое предупреждение

12 Май 2020 2020-05-12T14:45:59+03:00

В ночь на 13 мая нас ждут порывы ветра до 18 метров в секунду

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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – вечером 12 мая и вплоть до утра 13 мая во Владимире и по области ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

В областном МЧС просят быть осторожнее, так как при такой погоде высоки риски обрывов линий электропередач, обрушения слабо укреплённых рекламных щитов и других конструкций, падения старых деревьев, а также ДТП.

Кстати, напоминаем на всякий случай телефоны спасения: "01" (с городского), "101", "112" (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU