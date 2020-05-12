В Суздальском районе огонь со стога сена перекинулся на два дома

12 Май 2020 2020-05-12T14:31:00+03:00

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12 мая в 10:45 пожарных вызвали в деревню Пруды Суздальского района. Там загорелись сразу два частных жилых дома.

Прибыв на место, сотрудники МЧС поняли, что с этих домов огонь может перекинуться еще на два. Ход тушения осложнился из-за сильного ветра. Несмотря на это, пожарные не допустили распространение огня на соседние два дома.

Площадь пожара составила 158 квадратных метров. Пострадавших нет. Как установили дознаватели, предварительно пожар начался со стога сена, который находился рядом с хозпостройкой. Из-за сильного ветра огонь со стога перекинулся на хозяйственную постройку, оттуда – на жилые дома.

На месте работали 16 человек и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU