2020-05-12T14:14:32+03:00
Общество

Во Владимирской области увеличен размер авансов по госконтрактам с 30 до 50 процентов

Мера призвана поддержать бизнес региона в период пандемии коронавируса
Алексей СУХОВ
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Губернатор Владимир Сипягин утвердил размер авансов по госконтрактам. Они будут увеличены с 30 до 50 процентов.

Речь идет об авансовых платежах для предприятий по заключённым договорам о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд. Для поставщиков продуктов в соцучреждения, дорожных организаций и так далее это хорошая новость. Хотя увеличение аванса и накладывает на эти организации ряд ограничений.

Аналогичные изменения приняты на федеральном уровне. Соответствующее Постановление Правительства РФ было подписано 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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