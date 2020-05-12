Во Владимирской области увеличен размер авансов по госконтрактам с 30 до 50 процентов
Мера призвана поддержать бизнес региона в период пандемии коронавируса
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Губернатор Владимир Сипягин утвердил размер авансов по госконтрактам. Они будут увеличены с 30 до 50 процентов.
Речь идет об авансовых платежах для предприятий по заключённым договорам о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд. Для поставщиков продуктов в соцучреждения, дорожных организаций и так далее это хорошая новость. Хотя увеличение аванса и накладывает на эти организации ряд ограничений.
Аналогичные изменения приняты на федеральном уровне. Соответствующее Постановление Правительства РФ было подписано 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU