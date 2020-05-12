Владимирцы не смогут подать заявление на получение 10 тысяч через сайт Пенсионного фонда

12 Май 2020 2020-05-12T13:56:57+03:00

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Вчера стало известно, что все семьи, у кого есть дети 3-16 лет, смогут получить выплату в 10 тысяч рублей. Выплату получат все, независимо от дохода семьи.

Говорили, что заявление на получение выплаты можно подать с 12 мая через личный кабинет Пенсионного фонда или через портал госуслуг.

Однако как нам рассказали в областном управлении Пенсионного фонда, заявление через них подать нельзя. Поэтому остается портал госуслуг, который работает с перебоями.

К слову, необходимого "окошка" для оформления заявления еще не появилось. Подать заявление можно до 1 октября. Выплаты должны начаться с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU