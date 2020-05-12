2020-05-12T13:45:34+03:00
Общество

Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2

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Оператор запустила возможность свободного подключения к сети для школьников 14-17 лет – представителей поколения Z, которое умело использует цифровые технологии в учебе, развлечениях и повседневной жизни. Теперь подростки, имеющие паспорт, но не являющиеся совершеннолетними, могут самостоятельно стать абонентами Tele2. Благодаря новой опции школьникам старших классов не нужно предъявлять заявление от родителей, SIM-карту они могут зарегистрировать на свое имя.

Для подключения несовершеннолетних Tele2 реализовала ряд технических настроек: ограничен доступ к услугам отложенного платежа, сервисам мобильной коммерции, выпуску банковской карты Tele2 и ряду информационно-развлекательных сервисов, включая контент 18+. Ограничения автоматически снимаются при достижении 18 лет или по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего. Подробнее на сайте.

Возможность доступна во всех регионах присутствия Tele2

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Мы одними из первых на рынке открыли для юных клиентов возможность подключения к нашей сети от 14 лет. Человек, получивший паспорт, достаточно зрел для того, чтобы самостоятельно заключить договор с оператором и полноценно пользоваться большинством мобильных сервисов. Возможность сделать это без участия родителей упрощает процесс подключения, позволяет почувствовать взрослую ответственность и сделать личный выбор в пользу оператора, который нравится именно тебе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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