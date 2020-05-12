Юный владимирец стал лауреатом II степени онлайн конкурса "Память героев 75"

12 Май 2020 2020-05-12T13:44:46+03:00

Совсем недавно мальчику исполнилось восемь лет

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Солист детской эстрадной студии "Шанс" ДДюТ г.Владимира Леонид Зорин, которому совсем недавно исполнилось 8 лет, стал лауреатом II степени онлайн конкурса "Память героев 75", г. Москва.

Конкуренция в конкурсе была большой, поскольку в одной номинации с 6 до 16 лет соревновались вокалисты со всей страны, исполняя песни военных лет. Специальный приз получил Леня от Международной школы вокала "Bivictory" под руководством педагога по вокалу проекта НТВ "Хочу к Меладзе", экс солистки ансамбля "Новые самоцветы" Виктории Беловой.

Кроме того, находясь в самоизоляции Анна Фоменко стала Лауреатом II степени Международного конкурса " Ветер перемен" в номинации эстрадный вокал.

ИСТОЧНИК KP.RU