2020-05-12T12:31:26+03:00
Происшествия

В Коврове погибла новорожденная малышка

Девочка утонула во время купания
Ирина Мальцева
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Молодая мама купала четырехмесячную малышку. Женщина налила воду в большую ванну и, надев дочке специальный надувной круг для купания, пустил ее плавать. Двадцатиоднолетняя ковровчанка не уходила из ванной комнаты, оставив малютку одну, но в какой-то момент подошла к полотенцесушителю. И обернувшись, увидела, что круг слетел с шеи дочки и она ушла под воду. Мама немедленно вытащила малышку, попыталась реанимировать ее сама, но не смогла. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть малютки. Сейчас в отношении молодой мамы возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Потерпевшим по делу признан двадцапятилетний отец ребенка. Мама рассказала, что на надувном круге есть застежки, но она не проверила надежность их крепления, и не отрицает, что на мгновение оставила девочку без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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