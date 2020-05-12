2020-05-12T12:26:49+03:00
Общество

Аварийный владимирский дом признали историческим памятником

Это здание — один из старейших в области трактиров
Артём Черепанов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Государственная инспекция культурного наследия признала памятником регионального значения дом № 7 на улице Карла Маркса. В реестре оно значится, как «Дом с трактиром купца И.М. Лукьянова». Здание находится напротив военкомата Фрунзенского района. Еще шесть назад дом был признан аварийным, с виду ничего примечательного в двухэтажном кирпичном здании нет. Однако госинспекция посчитала дом ценным с исторической точки зрения из-за того, что он — редкий пример жилого дома с питейным заведением на первом этаже. Схожие здания есть и в других городах области, но в доме на улице Карла Маркса находилось первое подобное заведение во Владимирской губернии.

Отметим, что по обеим сторонам здания уже построены новый дома, так что аутентичная застройка в непосредственной близости от бывшего трактира не сохранилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Суздальском районе огонь со стога сена перекинулся на два дома
По данным агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
Во Владимирской области увеличен размер авансов по госконтрактам с 30 до 50 процентов
Владимирцы не смогут подать заявление на получение 10 тысяч через сайт Пенсионного фонда
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
Юный владимирец стал лауреатом II степени онлайн конкурса "Память героев 75"
Во Владимирской области оказывают психологическую помощь безработным
В Коврове погибла новорожденная малышка
Аварийный владимирский дом признали историческим памятником
Молодые муромляне обокрали заброшенный завод
Трое муромлян пытались вынести оборудование с завода
ВТБ запускает дистанционное оформление пакета
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Коронавирус во Владимирской области: 61 новый случай, половина - в Гусь-Хрустальном
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 году
В Муроме трое мужчин ограбили одинокую женщину, а потом связали ее в подвале
За неделю клещи покусали более тридцати владимирцев
В Гусь-Хрустальном за нарушение режима самоизоляции составили 118 протоколов
Во Владимирской области суды начнут рассматривать дела в обычном режиме
В Коврове экс-госслужащего устроили на работу с нарушением закона