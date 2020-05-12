Аварийный владимирский дом признали историческим памятником

12 Май 2020 2020-05-12T12:26:49+03:00

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Государственная инспекция культурного наследия признала памятником регионального значения дом № 7 на улице Карла Маркса. В реестре оно значится, как «Дом с трактиром купца И.М. Лукьянова». Здание находится напротив военкомата Фрунзенского района. Еще шесть назад дом был признан аварийным, с виду ничего примечательного в двухэтажном кирпичном здании нет. Однако госинспекция посчитала дом ценным с исторической точки зрения из-за того, что он — редкий пример жилого дома с питейным заведением на первом этаже. Схожие здания есть и в других городах области, но в доме на улице Карла Маркса находилось первое подобное заведение во Владимирской губернии.

Отметим, что по обеим сторонам здания уже построены новый дома, так что аутентичная застройка в непосредственной близости от бывшего трактира не сохранилась.

ИСТОЧНИК KP.RU