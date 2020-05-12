2020-05-12T11:45:42+03:00
Происшествия

Молодые муромляне обокрали заброшенный завод

Их задержали на месте
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трое жителей города Муром, два из которых уже отметили восемнадцатилетие, а один – девятнадцатилетие, оставив автомобиль около закрытых ворот, прошли на территорию заброшенного завода, расположенного в деревне Усад Меленковского района. Через окно, на котором отсутствовало остекление, они проникли в здание. Из пустующих помещений молодые люди вынесли два электродвигателя, два pH-метра и муфельную печь. Но молодые люди не успели утащить чужое имущество: их задержали на месте полицейские, которым похитители выдали утащенное. Владельцу завода мог быть причинен ущерб на сумму около 85 тысяч рублей. Сейчас в отношении трех приятелей возбуждено уголовное дело по статье «покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение». Сейчас расследование продолжается, молодые люди находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Суздальском районе огонь со стога сена перекинулся на два дома
По данным агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
Во Владимирской области увеличен размер авансов по госконтрактам с 30 до 50 процентов
Владимирцы не смогут подать заявление на получение 10 тысяч через сайт Пенсионного фонда
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
Юный владимирец стал лауреатом II степени онлайн конкурса "Память героев 75"
Во Владимирской области оказывают психологическую помощь безработным
В Коврове погибла новорожденная малышка
Аварийный владимирский дом признали историческим памятником
Молодые муромляне обокрали заброшенный завод
Трое муромлян пытались вынести оборудование с завода
ВТБ запускает дистанционное оформление пакета
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Коронавирус во Владимирской области: 61 новый случай, половина - в Гусь-Хрустальном
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 году
В Муроме трое мужчин ограбили одинокую женщину, а потом связали ее в подвале
За неделю клещи покусали более тридцати владимирцев
В Гусь-Хрустальном за нарушение режима самоизоляции составили 118 протоколов
Во Владимирской области суды начнут рассматривать дела в обычном режиме
В Коврове экс-госслужащего устроили на работу с нарушением закона