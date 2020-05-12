Молодые муромляне обокрали заброшенный завод

12 Май 2020 2020-05-12T11:45:42+03:00

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Трое жителей города Муром, два из которых уже отметили восемнадцатилетие, а один – девятнадцатилетие, оставив автомобиль около закрытых ворот, прошли на территорию заброшенного завода, расположенного в деревне Усад Меленковского района. Через окно, на котором отсутствовало остекление, они проникли в здание. Из пустующих помещений молодые люди вынесли два электродвигателя, два pH-метра и муфельную печь. Но молодые люди не успели утащить чужое имущество: их задержали на месте полицейские, которым похитители выдали утащенное. Владельцу завода мог быть причинен ущерб на сумму около 85 тысяч рублей. Сейчас в отношении трех приятелей возбуждено уголовное дело по статье «покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение». Сейчас расследование продолжается, молодые люди находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU