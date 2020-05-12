Трое муромлян пытались вынести оборудование с завода

12 Май 2020 2020-05-12T11:30:11+03:00

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Возбуждено уголовное дело в отношении двоих 18-летних и 19-летнего жителей Мурома. По данным УМВД, молодые люди приехали на машине к заброшенному заводу в деревне Усад Меленковского района. Через окно они залезли в здание. Из помещения молодые люди вынесли два электродвигателя, два pH-метра и муфельную печь. Однако на месте их задержали полицейские.

Владельцу завода мог быть причинен ущерб на сумму 85 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU