Трое муромлян пытались вынести оборудование с завода
На месте их задержали полицейские
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Возбуждено уголовное дело в отношении двоих 18-летних и 19-летнего жителей Мурома. По данным УМВД, молодые люди приехали на машине к заброшенному заводу в деревне Усад Меленковского района. Через окно они залезли в здание. Из помещения молодые люди вынесли два электродвигателя, два pH-метра и муфельную печь. Однако на месте их задержали полицейские.
Владельцу завода мог быть причинен ущерб на сумму 85 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU