2020-05-12T12:46:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области: 61 новый случай, половина - в Гусь-Хрустальном

В Петушинском районе новых случаев не зафиксировано
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 12 мая 2020 года составляет 1387 человек. За сутки, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в области зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

На этот раз основную вспышку заболеваемости дал Гусь-Хрустальный район, где на прошлой неделе в двух поселках уже был объявлен карантин. Район вышел на третье место в области по количеству заболевших, несмотря на небольшое население - 38000 человек. А вот в Петушинском районе не зафиксировано новых заболевших, что, скорее всего, свидетельствует о малом количестве сделанных там тестов.

Новые случаи заболевания распределились так:

29 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

8 сл. во Владимире,

7 сл. в Киржачском районе,

3 сл. в Александровском районе,

3 сл. в Судогодском районе,

3 сл. в Юрьев-Польском,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Муромском районе,

2 сл в Суздальском районе,

1 сл. в Вязниковском районе,

1 сл. в Камешковском районе.

Всего во Владимирской области на утро 12 мая лабораторно подтверждено 1387 случаев заболевания: 266 сл. в Петушинском районе, 257 сл. в г. Владимире, 155 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 138 сл. в Ковровском районе, 120 сл. в о. Муром, 120 сл. в Александровском районе, 77 сл. в Кольчугинском районе, 53 сл. в Судогодском районе, 43 сл. в Собинском районе, 41 сл. в Юрьев-Польском районе, 36 сл. в Киржачском районе, 19 сл. в Суздальском районе, 18 сл. в Меленках, 17 сл. в Камешково, 16 сл. в Вязниках, 5 сл. в г. Радужном, 4 сл. в Гороховецком районе, 2 сл. в Селивановском районе.

Выздоровело от коронавируса 103 человека, умерло 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Суздальском районе огонь со стога сена перекинулся на два дома
По данным агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
Во Владимирской области увеличен размер авансов по госконтрактам с 30 до 50 процентов
Владимирцы не смогут подать заявление на получение 10 тысяч через сайт Пенсионного фонда
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
Юный владимирец стал лауреатом II степени онлайн конкурса "Память героев 75"
Во Владимирской области оказывают психологическую помощь безработным
В Коврове погибла новорожденная малышка
Аварийный владимирский дом признали историческим памятником
Молодые муромляне обокрали заброшенный завод
Трое муромлян пытались вынести оборудование с завода
ВТБ запускает дистанционное оформление пакета
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Коронавирус во Владимирской области: 61 новый случай, половина - в Гусь-Хрустальном
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 году
В Муроме трое мужчин ограбили одинокую женщину, а потом связали ее в подвале
За неделю клещи покусали более тридцати владимирцев
В Гусь-Хрустальном за нарушение режима самоизоляции составили 118 протоколов
Во Владимирской области суды начнут рассматривать дела в обычном режиме
В Коврове экс-госслужащего устроили на работу с нарушением закона