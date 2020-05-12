Коронавирус во Владимирской области: 61 новый случай, половина - в Гусь-Хрустальном

12 Май 2020 2020-05-12T12:46:37+03:00

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Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 12 мая 2020 года составляет 1387 человек. За сутки, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в области зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

На этот раз основную вспышку заболеваемости дал Гусь-Хрустальный район, где на прошлой неделе в двух поселках уже был объявлен карантин. Район вышел на третье место в области по количеству заболевших, несмотря на небольшое население - 38000 человек. А вот в Петушинском районе не зафиксировано новых заболевших, что, скорее всего, свидетельствует о малом количестве сделанных там тестов.

Новые случаи заболевания распределились так:

29 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

8 сл. во Владимире,

7 сл. в Киржачском районе,

3 сл. в Александровском районе,

3 сл. в Судогодском районе,

3 сл. в Юрьев-Польском,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Муромском районе,

2 сл в Суздальском районе,

1 сл. в Вязниковском районе,

1 сл. в Камешковском районе.

Всего во Владимирской области на утро 12 мая лабораторно подтверждено 1387 случаев заболевания: 266 сл. в Петушинском районе, 257 сл. в г. Владимире, 155 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 138 сл. в Ковровском районе, 120 сл. в о. Муром, 120 сл. в Александровском районе, 77 сл. в Кольчугинском районе, 53 сл. в Судогодском районе, 43 сл. в Собинском районе, 41 сл. в Юрьев-Польском районе, 36 сл. в Киржачском районе, 19 сл. в Суздальском районе, 18 сл. в Меленках, 17 сл. в Камешково, 16 сл. в Вязниках, 5 сл. в г. Радужном, 4 сл. в Гороховецком районе, 2 сл. в Селивановском районе.

Выздоровело от коронавируса 103 человека, умерло 15.

ИСТОЧНИК KP.RU