2020-05-12T09:43:13+03:00
Происшествия

В Муроме трое мужчин ограбили одинокую женщину, а потом связали ее в подвале

Ущерб женщине составил почти полтора миллиона рублей
Алексей СУХОВ
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Как сообщает пресс-служба областной полиции, в Муроме завершено расследование о грабеже и разбое в одном из местных сел. Судить будут троих мужчин - 24, 38 и 42 лет. Двоим предъявлены обвинения в разбое, одному в грабеже.

Сам грабеж произошел в мае прошлого года. К жительнице одного из сел Муромского района ворвались двое мужчин в камуфляжной одежде с масками на голове и, угрожая физической расправой, потребовали отдать все деньги и драгоценности. Женщина отдала злоумышленниками 30 тысяч рублей, 150 евро, золотые украшения, ноутбук и кредитную банковскую карту с лимитом на 1 млн рублей. После этого грабители связали потерпевшую в подвале дома и сбежали на машине ВАЗ-2115, где их ждал третий соучастник преступления. Общий ущерб составил 1 млн 415 тысяч рублей.

После того, как женщина освободилась, она позвонила в полицию и на телефон горячей линии банка для блокировки кредитной карты. Преступников удалось поймать. Они признались во всем. Часть денег вернули хозяйке дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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