2020-05-11T19:39:57+03:00
Общество

За неделю клещи покусали более тридцати владимирцев

Среди них восемь детей
Ирина Мальцева
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За последнюю неделю врачи сняли клещей с 31 человека. В лаборатории исследовали восемнадцать клещей, снятых с людей, но вирус клещевого энцефалита, к счастью, не обнаружили. В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области напоминают, что клещи переносят опасные для людей заболевания, которые могут привести к инвалидности и смерти. Несмотря на то, что в нашей области не были зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, расслабляться не стоит, поскольку почти во всех соседних областях на протяжении последних лет КВЭ регистрируется. Подцепить клещей можно не только на природе. Их можно принести домой с букетами полевых цветов, домашними животными, а перейти на человека они могут даже через несколько дней после посещения леса или парка. Клещей, извлеченных из кожи, можно доставить в лабораторию природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» (г. Владимир, ул. Офицерская, 20), где проводят анализ на зараженность клеща вирусом клещевого энцефалита. Если у клеща обнаружит опасный вирус, человеку экстренно назначат прививку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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