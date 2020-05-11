В Гусь-Хрустальном за нарушение режима самоизоляции составили 118 протоколов

11 Май 2020 2020-05-11T18:12:57+03:00

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Правда, до суда дошли не все. Например, Государственная инспекция административно технического надзора составила 48 материалов, в суд направила 25. По двенадцати делам суд вынес предупреждение и не стал штрафовать, по восьми – прекратил дела. Сотрудники регионального Роспотребнадзора в районе составили 35 административных протоколов за нарушение режима изоляции – в отношении людей, у которых был подтвержден коронавирус или которые контактировали с заболевшими и должны были оставаться дома. Рассмотрел суд пока только десять дел, оштрафовав гусевчан в общей сложности на четыре с небольшим тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU