В Гусь-Хрустальном за нарушение режима самоизоляции составили 118 протоколов
Правда, до суда дошли не все. Например, Государственная инспекция административно технического надзора составила 48 материалов, в суд направила 25. По двенадцати делам суд вынес предупреждение и не стал штрафовать, по восьми – прекратил дела. Сотрудники регионального Роспотребнадзора в районе составили 35 административных протоколов за нарушение режима изоляции – в отношении людей, у которых был подтвержден коронавирус или которые контактировали с заболевшими и должны были оставаться дома. Рассмотрел суд пока только десять дел, оштрафовав гусевчан в общей сложности на четыре с небольшим тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU