2020-05-11T16:13:29+03:00
Общество

Во Владимирской области суды начнут рассматривать дела в обычном режиме

Рассмотрение всех дел стартует 12 мая
Ирина Мальцева
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Напомним, с 17 марта суды рассматривали только срочные дела, например, решали вопрос о продлении ареста. Все остальные были отложены. Новые иски и жалобы в судах принимали, но только по почте или через сайты судов. С 12 мая суды вновь начинают рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел всех категорий. Отложенные дела будут назначены на новую дату, извещения о времени и месте судебного заседания должны вновь направить всем участникам. При этом всем участникам судебных процессов обязательно соблюдать в здании судов социальную дистанцию и носить маски – без них просто не пустят. Владимирцев, не являющихся участниками процесса, тоже в здание суда пока пускать не будут. А подавать документы в суд по-прежнему предлагают по почте – как обычной, так и электронной, а также с помощью электронных приемных на сайтах судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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