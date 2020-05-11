В Коврове экс-госслужащего устроили на работу с нарушением закона

11 Май 2020 2020-05-11T14:19:03+03:00

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Бывший госслужащий, работавший в налоговой инспекции, устроился в частную компанию. Но по закону новый работодатель должен был сообщить о приеме не работу экс-госслужащего, уволившегося из налоговой меньше двух лет назад, в инспекцию, где он раньше работал, в течение десяти дней. Это сделано, чтобы предотвратить коррупцию. Однако компания этого не сделало. Нарушения обнаружила прокурорская проверка, по ее результатам в отношении организации и ее директора возбудили административные дела. Компании предстоит заплатить штраф – пятьдесят тысяч рублей, а директору – двадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU