2020-05-11T11:06:39+03:00
Происшествия

В Муроме на пожаре спасли трех человек

Огонь вспыхнул поздно вечером в центре города
Ирина Мальцева
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Сообщение о пожаре в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило около 11 вечера 10 мая. Как выяснилось, горела квартира в многоквартирном доме №75 на улице Московской. Пожарные, немедленно выехавшие на вызов, обнаружили, что из окна одной из квартир на пятом этаже идет дым. Как оказалось, в квартире загорелся диван в одной из комнат, выгорело два квадратных метра. Но пожарным пришлось спасти из горящей квартиры трех человек, находившихся там. Еще двадцать человек пришлось эвакуировать с верхних этажей задымленного подъезда. Чтобы справиться с пожаром потребовались усилия десяти пожарных. По предварительным данным огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем самих обитателей квартиры при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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