Коронавирус во Владимирской области: на 11 мая еще 77 человек заболели

11 Май 2020 2020-05-11T11:55:34+03:00

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По данным на 11 мая в регионе подтверждено 77 новых случаев заболеваний коронавирусом. Больше всего за последние сутки заболевших прибавилось в Владимире - 20 случаев, 17 в Ковровском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Александровском, 5 - в Собинском, по 4 - в Вязниковском и Судогодском, 4 случая также Кольчугинском, 3 - в Камешковском, 2 - в Меленковском и один в Юрьев-Польском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1326 случаев заболевания. Больше всего пациентов с коронавирусом по-прежнему в Петушинском районе – 266 случаев и во Владимире – 249. По остальным районам заболевшие распределились так: 138 случаев в Ковровском районе, 126 в Гусь-Хрустальном, 118 в округе Муром, 117 в Александровском, 75 в Кольчугинском, 50 в Судогодском, 43 в Собинском, 38 в Юрьев-Польском, 29 в Киржачском, 18 в Меленках, 17 в Суздальском, 16 в Камешково, 15 в Вязниках, 5 в городе Радужном, 4 в Гороховецком, 2 в Селивановский. Напомним, карантин продолжает действовать на четырех территориях региона: Петушинском районе, Кольчугино, двух поселках Гусь-Хрустального – Мезимовском и Золотково. Новых умерших и заболевших не появилось. По-прежнему от коронавируса выздоровели сто человек, умерли 15.

ИСТОЧНИК KP.RU