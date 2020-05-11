Во Владимире появился новый памятник

11 Май 2020 2020-05-11T09:52:25+03:00

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Такое решение в начале мая приняла Государственная инспекция по охране объек4тов культурного наследия администрации Владимирской области. Дом, построенный еще в 1862 году, и стоящий в центре города, внезапно обнаружили и включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия – памятников истории и культуры. Теперь «Дом с трактиром купца И.М. Лукьянова», расположенный на улице Карла Маркса, дом 7, - памятник регионального значения. Теперь ремонтировать его можно только с разрешения инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU