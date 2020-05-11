Во Владимирской области закупили сто тысяч масок для полиции и чиновников

11 Май 2020 2020-05-11T09:44:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На закупку защитных лицевых масок из областного резервного фонда выделено более трех с половиной миллионов рублей. Планируется, что использовать их будут на КПП въезда и выезда в Петушинском районе, для работы экстренных служб ГО И ЧС, областной администрации и ее подразделений, правоохранительных органов.

- Департаментом безопасности совместно с Главным Управлением МЧС России по Владимирской области было закуплено 100 тысяч масок для нужд правоохранительных органов. Они будут переданы Росгвардии и региональному Управлению МВД для использования их в служебной деятельности. Закуплены средства индивидуальной защиты у компании «Славянка Текстиль», – отметил директор Департамента безопасности Владимирской области Вадим Горожанинов.

ИСТОЧНИК KP.RU