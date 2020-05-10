В Меленках 38-летний мужчина убил нового возлюбленного своей сожительницы

10 Май 2020 2020-05-10T17:34:47+03:00

Ревнивец после выстрела пересел на другую машину и отправился в Подмосковье

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Возбуждено уголовное дело об убийстве в Меленковском районе. 10 мая около 6 утра 38-летний житель Владимирской области приехал на своей машине к дому бывшей сожительницы, которая воспитывала их общего ребенка.

Женщина, которой не раз угрожал 38-летний сожитель, не открыла. По данным Следственного комитета, мужчина выбил входную дверь и ворвался в комнату, где был новый возлюбленный женщины. Предварительно из обреза охотничьего ружья 38-летний ревнивец выстрелил в мужчину, проживавшего в семье. 32-летний потерпевший скончался на месте.

После убийства ревнивец уехал. Следователи СК и оперативные службы ОМВД объявили план «перехват». Выяснилось, что мужчина бросил свою машину в Судогодском районе и пересел на другую. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области,10 мая около 13.00 подозреваемого задержали сотрудники УГИБДД МВД России по Московской области, которые получили сведения от владимирских полицейских.

В ближайшие часы мужчину доставят к следователю СК России для допроса.

Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU