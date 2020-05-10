2020-05-10T14:38:01+03:00
Общество

Во Владимире с 12 мая заработает новый автобусный маршрут

Автобус №16С будет ходить с "Ул. 3-я Кольцевая" до микрорайона "Заклязьменский"
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
..Фото: Администрация города Владимира
Изменить размер текста:

Во Владимире появится новый «социальный» автобусный маршрут № 16С. Он будет ходить с «Ул. 3-я Кольцевая» до микрорайона «Заклязьменский». Маршрут организован по просьбам жителей города. Регулярные поездки, которые начнутся с 12 мая, будет выполнять перевозчик ООО «ОКТО». Движение автобусов запланировано с 06.30 до 20.10. Транспорт будет ходить каждые 14-16 минут до 10.00 и с 14.30 до конца рабочего дня.

С 10.00 до 14.30 интервал движения составит 28 - 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире с 12 мая заработает новый автобусный маршрут
Коронавирус во Владимирской области: два летальных случая за последние сутки
Коронавирус во Владимирской области: 83 новых случая заражения
Во Владимирской области четыре года ищут пенсионерку
В Гусь-Хрустальном тушили пожар в многоквартирном доме
Во Владимире открыли мемориал, посвященный 75-летию Великой Победы
Владимирским ветеранам устроили персональные концерты во дворах домов
Коронавирус во Владимирской области: 42 новых случая, 100 человек выздоровело
Во Владимире приняли первые роды у женщины с коронавирусом
Ковровчанин вместе с подругой избил и ограбил пенсионерку
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 году
Тесты на коронавирус во Владимирской области будут делать на 3 дня быстрее
Жительница Лакинска зашла в гости и обокрала хозяйку
В Ковровском районе ограничат движение по мосту через реку Пордух