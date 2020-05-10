Во Владимире с 12 мая заработает новый автобусный маршрут

10 Май 2020 2020-05-10T14:38:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимире появится новый «социальный» автобусный маршрут № 16С. Он будет ходить с «Ул. 3-я Кольцевая» до микрорайона «Заклязьменский». Маршрут организован по просьбам жителей города. Регулярные поездки, которые начнутся с 12 мая, будет выполнять перевозчик ООО «ОКТО». Движение автобусов запланировано с 06.30 до 20.10. Транспорт будет ходить каждые 14-16 минут до 10.00 и с 14.30 до конца рабочего дня.

С 10.00 до 14.30 интервал движения составит 28 - 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU