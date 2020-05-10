2020-05-10T13:03:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области: два летальных случая за последние сутки

Количество выздоровевших не изменилось. Их по-прежнему 100
Валерия ПРОНИНА
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Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 83 человек. Всего в регионе насчитывается 1249 заболевших.

За последние сутки скончались два человека, у которых был подтвержден Covid-19. Общее количество летальных случаев от коронавируса - 15. Число выздоровевших не изменилось: в регионе по-прежнему 100 человек справились с болезнью.

В лабораториях больниц проведено 19986 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в лаборатории Роспотребнадзора – 8852, в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии в Петушинском районе – 3956 исследований.

Если вы заболели или почувствовали себя плохо, вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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