Коронавирус во Владимирской области: два летальных случая за последние сутки
Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 83 человек. Всего в регионе насчитывается 1249 заболевших.
За последние сутки скончались два человека, у которых был подтвержден Covid-19. Общее количество летальных случаев от коронавируса - 15. Число выздоровевших не изменилось: в регионе по-прежнему 100 человек справились с болезнью.
В лабораториях больниц проведено 19986 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в лаборатории Роспотребнадзора – 8852, в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии в Петушинском районе – 3956 исследований.
Если вы заболели или почувствовали себя плохо, вызовите врача на дом.
Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.
ИСТОЧНИК KP.RU