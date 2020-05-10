Во Владимирской области четыре года ищут пенсионерку

10 Май 2020 2020-05-10T09:14:45+03:00

Неизвестно, во что была одета женщина в день пропажи

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3 сентября 2016 года пропала Елена Болохина (Крылова) 1938 года рождения. Проживала в Собинке. Четыре года ее ищет полиция и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Неизвестно, во что была одета.

Сообщайте любую информацию по телефону "горячей линии" 88007005452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU