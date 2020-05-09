В Гусь-Хрустальном тушили пожар в многоквартирном доме

9 Май 2020 2020-05-09T18:45:04+03:00

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В 13.08 9 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном многоквартирном жилом доме по улице Добролюбова в Гусь-Хрустальном.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. К счастью, обошлось без пострадавших. К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU