Во Владимире открыли мемориал, посвященный 75-летию Великой Победы

9 Май 2020 2020-05-09T14:43:24+03:00

Его установили на территории ГУ МЧС России по Владимирской области

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9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории Главного управления МЧС России по Владимирской области состоялась торжественная церемония открытия мемориала, посвященного Великой Победе.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС региона Руслан Блинов поздравил личный состав с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что мемориал – это дань уважения и памяти погибшим воинам и ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны.

После открытия состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу и памятнику маршала Василия Ивановича Чуйкова.

ИСТОЧНИК KP.RU