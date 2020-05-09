2020-05-09T12:49:31+03:00
Общество

Владимирским ветеранам устроили персональные концерты во дворах домов

Они проходят во всех районах города
Алена Смирнова
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Артисты 18-ти концертных бригад, сформированных администрацией города Владимира, объезжают дома горожан - участников Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Мы помним, мы гордимся!» они дают концерты с песнями и стихами военных лет.

Учитывая введенные эпидемиологические ограничения, в областной столице пришлось отменить массовые городские мероприятия, запланированные в честь Дня Победы. Чтобы поздравить ветеранов, которые праздник встречают дома, концерты 8 и 9 мая проводят во всех районах города Владимира.

Так, бригада артистов муниципального театра фольклора «Разгуляй» исполняла песни военных лет для ветеранов Фрунзенского района. Артисты в гимнастерках приехали во двор дома на улице Безыменского, 4-а, где живет участник Великой Отечественной войны Алексей Лоскутов. Для Алексея Иосифовича, смотревшего концерт с балкона своей квартиры, прозвучали «Темная ночь», «В землянке», «Любимый город», другие известные песни и стихи военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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