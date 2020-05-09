Коронавирус во Владимирской области: 42 новых случая, 100 человек выздоровело

9 Май 2020 2020-05-09T11:02:56+03:00

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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 9 мая 2020 года, по данным регионального управления Роспотребнадзора, составляет 1166 человек.

За сутки лабораторно подтверждено 42 новых случая заражения. Это чуть меньше, чем было в предыдущие дни. Если при этом увеличилось количество тестов (оперативный штаб это обещал, но свежих данных пока нет), это может означать, что регион прошел пресловутое "плато заболеваемости" и коронавирусная инфекция пошла на спад.

Новые случаи распределились так:

8 сл. в Судогодском районе,

7 сл. во Владимире,

7 сл. в Кольчугинском районе,

5 сл. в Собинском районе,

3 сл. в Александровском районе,

3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

2 сл. в Камешковском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл в Муромском районе,

2 сл. в Юрьеав-Польском районе,

1 сл. в Селивановском районе.

В Петушинский район, очевидно, тестов не завезли, так как там вторые сутки 0 новых случаев.

Всего на территории Владимирской области подтверждено 1166 случаев заболевания коронавирусом: 265 сл. в Петушинском районе, 191 сл. в г. Владимире, 121 сл. в Ковровском районе, 114 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 112 сл. в о. Муром, 90 сл. в Александровском районе, 71 сл. в Кольчугинском районе, 45 сл. в Судогодском районе, 38 сл. в Собинском районе, 37 сл. в Юрьев-Польском районе, 26 сл. в Киржачском районе, 16 сл. в Суздальском районе, 14 сл. в Меленках, 11 сл. в Камешково, 5 сл. в г. Радужном, 4 сл. в Вязниках, 4 сл. в Гороховецком районе, 2 сл. в Селивановском районе.

По данным сайта СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, количество выздоровевших от коронавируса на 9 мая составляет 100 человек, количество умерших - 13, что на 1 больше, чем 8 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU