Во Владимире приняли первые роды у женщины с коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T19:40:56+03:00

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Малютка появилась на свет 7 мая в инфекционном госпитале на базе Владимирской областной клинической больницы. Молодой маме пришлось делать кесарево сечение в корпусе для лечения пациентов с COVID-19. Все члены операционной бригады работали в тяжелых защитных комбинезонах, в респираторах, защитных очках и трех парах перчаток. Прооперированная мама чувствует себя хорошо, а малышку, весившую 4200 грамм и набравшие высокие оценки по шкале Апгар, перевели под наблюдение неонатологов Владимирского родильного дома №2.

- У малышки в обязательном порядке был взят тест на коронавирус. Его результаты будут известны через 2-3 дня. Но с вероятностью 99 процентов он будет отрицательным, потому что этот вирус не передаётся трансплацентарным путём. Помещение, где проводилась операция, было специально подготовлено, дезинфицировано, работали дезары. Как и бригада медиков, всеми необходимыми средствами защиты была обеспечена и сама роженица. Возможность заражения ребёнка от матери ничтожно мала, - пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Областной клинической больницы Марина Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU