Ковровчанин вместе с подругой избил и ограбил пенсионерку

8 Май 2020 2020-05-08T18:38:54+03:00

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Местный житель в середине ноября прошлого года решили ограбить пожилую горожанку. Попросив попить воды, они вошли в квартиру к сердобольной женщине, и, пока мужчина пил и отвлекал внимание хозяйки, его спутница искала в квартире ценности. Но пенсионерка заметила обман и, чтобы заставить ее замолчать и не звать на помощь, ковровчанин избил ее руками и деревянной скалкой. От травм хозяйка скончалась на месте. А незваные гости забрали алкоголь и продукты, стоившие в общей сложности около двух с половиной тысяч, и сбежали. Найти злоумышленницу до сих пор не удалось, а вот ковровчанина задержали. Он признал вину. Его обвиняют сразу в двух преступлениях – разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит лишение свободы, максимальный срок по каждой статье – пятнадцать лет.

ИСТОЧНИК KP.RU