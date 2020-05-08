Тесты на коронавирус во Владимирской области будут делать на 3 дня быстрее

8 Май 2020 2020-05-08T17:49:42+03:00

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Во Владимирской области анализы на коронавирусную инфекцию делают в лабораториях медицинских учреждений региона, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор) и в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район). По данным на 8 апреля, в больницах проведено 18648 тестов, в лаборатории Роспотребнадзора – 8551, в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район) – 3499 исследований. Всего около 30 тысяч тестов.

До сегодняшнего дня все результаты анализов, проведенных в лабораториях больниц, дополнительно перепроверялись в лаборатории Роспотребнадзора, что занимало несколько лишних дней. Однако с 8 мая лаборатории Областной клинической больницы и Городской больницы №6 Владимира получили статус референтных - то есть их результаты могут приниматься как окончательные без дополнительной проверки в Роспотребнадзоре. Это должно сильно ускорить выдачу результатов анализов на новую коронавирусную инфекцию.

Заведующая клинико-диагностической лабораторией Областной клинической больницы Марина Романова сообщила, что выдача результатов исследований на Covid-19 ускорится как минимум на три дня. Это позволит более оперативно выявлять не только коронавирусную инфекцию, но и выздоровевших пациентов. По данным на 8 апреля, в регионе 1124 случая заболевания, 43 человека выздоровели, 12 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU