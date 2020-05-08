2020-05-08T17:46:59+03:00
Происшествия

Жительница Лакинска зашла в гости и обокрала хозяйку

Но суд освободил ее от наказания
Ирина Мальцева
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Женщина была в гостях в компании знакомых, и воспользовавшись, что все спали, она из книги, лежащей под подушкой на диване в комнате квартиры, она тайком вытащила 15 000 рублей, принадлежащие потерпевшей. Спокойно уйдя с украденным, она потратила деньги на себя. Когда похитительницу отыскали и взяли под стражу, она признала вину. Суд счел ее виновной в краже и оштрафовал на десять тысяч рублей. Но платить ей не придется: с учетом срока содержания подсудимой под стражей она была полностью освобождена от назначенного наказания. Похищенные деньги хозяйки квартиры, для которой это была крупная сумма, никто не вернул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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