В Ковровском районе ограничат движение по мосту через реку Пордух

8 Май 2020 2020-05-08T17:10:25+03:00

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Ограничить движение на мосту через реку, пересекающую федеральную трассу М-7 на 231 километре, решили на четыре с половиной месяца: с 14 мая по 30 сентября. На нем пройдут планово-предупредительные работы. Специалисты заменят деформационные швы и конструктивные элементы опор моста, отремонтируют лестницы, а также устроят новое дорожное покрытие. В период проведения работ проезжая часть будет сужена до двух полос - по одной в каждую сторону, а максимальная скорость будет пятьдесят километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU