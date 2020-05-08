В трех охотничьих угодьях Владимирской области запретили охоту

8 Май 2020 2020-05-08T17:03:43+03:00

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Хотя этой весной вся охота в регионе оказалась под запретом, некоторые леса окажутся закрытыми для охотников на несколько лет. Любительская и спортивная охота запрещена в трех охотничьих угодьях региона: «Владимирское» Петушинского района, закрепленном за ООО «Охотничье-рыболовное хозяйство «Владимирское», «Улыбышевское» Судогодского района, закрепленном за ООО «Интраст», и «Головарское» Гусь-Хрустального района, закрепленном за ООО «Град». В первых двух охотиться можно будет, начиная с 2024 года, в третьем – только с 2029 года. Такое решение в областной администрации приняли, чтобы сохранить охотничьи ресурсы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU