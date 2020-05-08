Профессору ВлГУ присвоили почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации"
Заведующей кафедрой педагогики ВлГУ, профессору Елене Селивёрстовой присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации". Указ подписал президент России Владимир Путин 6 мая 2020 года.
Елена Селивёрстова – доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Международной Академии наук педагогического образования (МАНПО). Стаж преподавательской деятельности в высшей школе – более 36 лет. Она является автором более 120 публикаций, научным редактором и соредактором сборников научных и научно-практических работ, автором и соавтором 6 монографий, 8 учебных пособий, автором свыше 80 научных статей, в том числе в изданиях ВАК. В частности, научные работы профессора ВлГУ посвящены развивающей функции обучения, опыту дидактической концептуализации, современной дидактике: от школы знания к школе созидания.
Представление к награждению государственной наградой было подготовлено ученым советом ВлГУ в связи с 100-летним юбилеем педагогического образования во Владимирской области.
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