Профессору ВлГУ присвоили почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации"

8 Май 2020 2020-05-08T16:59:52+03:00

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Заведующей кафедрой педагогики ВлГУ, профессору Елене Селивёрстовой присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации". Указ подписал президент России Владимир Путин 6 мая 2020 года.

Елена Селивёрстова – доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Международной Академии наук педагогического образования (МАНПО). Стаж преподавательской деятельности в высшей школе – более 36 лет. Она является автором более 120 публикаций, научным редактором и соредактором сборников научных и научно-практических работ, автором и соавтором 6 монографий, 8 учебных пособий, автором свыше 80 научных статей, в том числе в изданиях ВАК. В частности, научные работы профессора ВлГУ посвящены развивающей функции обучения, опыту дидактической концептуализации, современной дидактике: от школы знания к школе созидания.

Представление к награждению государственной наградой было подготовлено ученым советом ВлГУ в связи с 100-летним юбилеем педагогического образования во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU