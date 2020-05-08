Владимирские предприниматели доставляют бесплатные горячие обеды в больницы

8 Май 2020 2020-05-08T16:22:42+03:00

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Владимирские предприниматели решили поддержать медиков 33 региона. Они обратились в департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг и предложили свою помощь.

«Наши медики сейчас выполняют самую сложную работу и больше других нуждаются в помощи», - подчеркнул владелец одного из ресторанов Денис Найдёнов.

Бесплатные обеды предприниматели доставляют в городскую больницу №2, городскую больницу №6, в Областной центр специализированных видов медицинской помощи, а также на станцию скорой медицинской помощи. Медработникам привозят комплексные обеды и пиццу. Представители малого и среднего предпринимательства также поставили в больницы диваны и кофемашины. Кроме того, предприниматели продолжают помогать незащищённым слоям населения и пожилым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU