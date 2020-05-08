114 одарённых детей 33 региона получат персональную стипендию "Надежда Земли Владимирской"

8 Май 2020 2020-05-08T13:17:08+03:00

Каждый из ребят получит 10 тысяч рублей

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Областной конкурс "Надежда земли Владимирской" проводится ежегодно. Не стал исключением и 2020 год. В этом году стипендию от областных властей получат 114 одарённых детей и молодых людей, а также их педагоги и наставники.

В этом году персональную стипендию получат дети в следующих номинациях:

- «Молодой исследователь в области технических наук» - 19 человек,

- «Молодой исследователь в области естественных наук» - 8 человек,

- «Молодой исследователь в области социально-экономических и гуманитарных наук» - 30 человек,

- «Лучший по профессии» - 10 человек,

- «Художественное творчество учащихся образовательных учреждений» - 1 человек,

- «Техническое творчество учащихся образовательных учреждений» - 1 человек;

- «Музыкальное искусство» - 16 человек,

- «Изобразительное искусство» - 3 человека,

- «Хореографическое искусство» - 2 человека.

Кроме того, 14 человек отмечено за достижения в спорте и 10 – за успехи в области детского и молодёжного общественного движения.

Каждый из ребят получит стипендию в размере 10 тысяч рублей. Торжественное награждение лауреатов и их наставников состоится после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU