Рязанские врачи заменят в Коврове заразившихся коронавирусом коллег

8 Май 2020 2020-05-08T13:14:26+03:00

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Четверо врачей-ординаторов из Рязани должны приехать в Ковров 12 мая. Как сообщил главный врач Центральной городской больницы г. Коврова Антон Зинченко, они начнут оказывать медицинскую помощь пациентам с Covid-19. Шесть врачей Ковровской ЦГБ уже заразились коронавирусом, поэтому помощь рязанских коллег придет вовремя. Они будут трудоустроены на должности врачей-стажеров и могут рассчитывать на дополнительные выплаты за напряжённую работу и повышенный риск. Доктора планируют трудиться в медучреждении Коврова до конца июня. Как отмечают в областной администрации, врачи других специальностей, желающих помочь коллегам, также могут работать в инфекционных госпиталях и в отделениях по лечению пациентов с Covid-19. Им нужно пройти 36-часовое обучение по оказанию помощи таким больным. Несколько ковровских медиков уже заканчивают специализированные курсы. Напомним, что перепрофилированный стационар для лечения пациентов с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией на базе ЦГБ Коврова рассчитан на 80 коек, 69 их них оснащены кислородом, а к 10 мая планируют открыть госпиталь на 60 койко-мест в отдельно стоящем трехэтажном инфекционном корпусе Ковровской многопрофильной больницы №1.

ИСТОЧНИК KP.RU