Во Владимирской области выделили 12 миллионов рублей на стимулирующие выплаты бригадам скорой помощи

8 Май 2020 2020-05-08T13:12:17+03:00

Получается по 10 тысяч рублей в месяц

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Выплаты за особые условия труда в размере 10 тысяч рублей в месяц получат врачи и средний медицинский персонал (фельдшеры, медсёстры, медицинские сёстры-анестезисты), работающие в составе выездных бригад скорой медпомощи.

Это пообещал медикам во время посещения Ковровской станции скорой помощи губернатор Владимир Сипягин. 8 мая было подписано соответствующее распоряжение. Более 12 миллионов рублей будет направлено в мае на стимулирующие выплаты медицинским работникам выездных бригад скорой помощи в регионе. Речь идет лишь о тех медиках, что выезжают на "коронавирусные случаи". Всего выплаты получат более 630 специалистов.

Напомним, что в апреле были установлены доплаты водителям автомобилей скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU