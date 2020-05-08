Экс-инженер Ковровского электромеханического завода продал секреты производства

8 Май 2020 2020-05-08T13:05:22+03:00

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Сейчас в отношении бывшего пятидесятилетнего сотрудника КЭМЗ возбуждено уголовное дело. Он подозревается в разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, из корыстной заинтересованности. По версии следствия, работая в инженерной службе и имея доступ к техническим документам, составляющим коммерческую тайну предприятия, он передал заинтересованному лицу сведения, касающиеся технологических процессов производства. За это он получил награду – пятьдесят тысяч рублей. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU