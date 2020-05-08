2020-05-08T10:44:25+03:00
Происшествия

Две ковровчанки связали знакомую, чтобы украсть у нее украшения

Серьги и цепочку сдали в ломбард, а на эти деньги купили телефон
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

3 мая этого года в гости к 56-летней женщине пришли две знакомые девушки 27 и 32 лет. Они связали хозяйку квартиры поясом от халата и украли золотые серьги и цепочку, а также одежду.

По данным УМВД, ущерб составил 14 тысяч рублей.

В полицию обратился сын женщины 4 мая, в этот же день девушек задержали.

Украшения они успели сдать в ломбард и купить телефон.

Возбуждено уголовное дело за грабеж. Девушки могут получить срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк поздравляет жителей Владимирского региона с Днем Победы
ВТБ и благотворительный фонд предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
Во Владимирской области с 9 по 11 мая вводится особый противопожарный режим
Две ковровчанки связали знакомую, чтобы украсть у нее украшения
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 мая 2020: 45 новых случаев
Ко Дню Победы во Владимирской области выпустят сборник архивных документов
«Ростелеком» завершил создание системы-112 во Владимирской области
В Коврове оштрафовали мужчину, искавшего в магазинах хороший хлеб
Житель Юрьев-Польского продал наркотик приятелю
Безработный житель Мурома воровал консервы, колеса и садовый инвентарь из подвалов домов
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов платного ТВ в корпоративном сегменте по итогам 2019 года в рейтинге J’son & Partners Consulting
Владимирцы хуже всех в области соблюдают режим самоизоляции