Две ковровчанки связали знакомую, чтобы украсть у нее украшения

8 Май 2020 2020-05-08T10:44:25+03:00

Серьги и цепочку сдали в ломбард, а на эти деньги купили телефон

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3 мая этого года в гости к 56-летней женщине пришли две знакомые девушки 27 и 32 лет. Они связали хозяйку квартиры поясом от халата и украли золотые серьги и цепочку, а также одежду.

По данным УМВД, ущерб составил 14 тысяч рублей.

В полицию обратился сын женщины 4 мая, в этот же день девушек задержали.

Украшения они успели сдать в ломбард и купить телефон.

Возбуждено уголовное дело за грабеж. Девушки могут получить срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU