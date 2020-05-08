Две ковровчанки связали знакомую, чтобы украсть у нее украшения
Серьги и цепочку сдали в ломбард, а на эти деньги купили телефон
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3 мая этого года в гости к 56-летней женщине пришли две знакомые девушки 27 и 32 лет. Они связали хозяйку квартиры поясом от халата и украли золотые серьги и цепочку, а также одежду.
По данным УМВД, ущерб составил 14 тысяч рублей.
В полицию обратился сын женщины 4 мая, в этот же день девушек задержали.
Украшения они успели сдать в ломбард и купить телефон.
Возбуждено уголовное дело за грабеж. Девушки могут получить срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU