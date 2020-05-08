Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 мая 2020: 45 новых случаев

8 Май 2020 2020-05-08T10:36:51+03:00

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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области, по данным Роспотребнадзора на утро 8 мая, составляет 1124 человека. За сутки не было выявлено ни одного нового заражения в Петушинском районе и в Кольчугино, закрытых на карантин, но это, скорее всего, объясняется не эффективностью мер, а небольшим количеством сделанных в этих территориях тестов.

Количество новых случаев заражения коронавирусом во Владимирской области за прошедшие сутки составило 45 случаев:

15 сл. в Ковровском районе,

12 сл. в Александровском районе,

9 сл. во Владимире,

3 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Суздальском районе,

2 сл в Гусь-Хрустальном районе,

1 сл. в Собинском районе.

Всего в регионе 1124 случая заболевания, они распределились так: 265 сл. в Петушинском районе, 184 сл. в г. Владимире, 121 сл. в Ковровском районе, 111 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 110 сл. в о. Муром, 87 сл. в Александровском районе, 64 сл. в Кольчугинском районе, 37 сл. в Судогодском районе, 35 сл. в Юрьев-Польском районе, 33 сл. в Собинском районе, 26 сл. в Киржачском районе, 16 сл. в Суздальском районе, 12 сл. в Меленках, 9 сл. в Камешково, 5 сл. в г. Радужном, 4 сл. в Вязниках, 4 сл. в Гороховецком районе, 1 сл. в Селивановском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU