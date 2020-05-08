2020-05-08T10:36:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 мая 2020: 45 новых случаев

Больше всего положительных тестов в Ковровском районе
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области, по данным Роспотребнадзора на утро 8 мая, составляет 1124 человека. За сутки не было выявлено ни одного нового заражения в Петушинском районе и в Кольчугино, закрытых на карантин, но это, скорее всего, объясняется не эффективностью мер, а небольшим количеством сделанных в этих территориях тестов.

Количество новых случаев заражения коронавирусом во Владимирской области за прошедшие сутки составило 45 случаев:

15 сл. в Ковровском районе,

12 сл. в Александровском районе,

9 сл. во Владимире,

3 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Суздальском районе,

2 сл в Гусь-Хрустальном районе,

1 сл. в Собинском районе.

Всего в регионе 1124 случая заболевания, они распределились так: 265 сл. в Петушинском районе, 184 сл. в г. Владимире, 121 сл. в Ковровском районе, 111 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 110 сл. в о. Муром, 87 сл. в Александровском районе, 64 сл. в Кольчугинском районе, 37 сл. в Судогодском районе, 35 сл. в Юрьев-Польском районе, 33 сл. в Собинском районе, 26 сл. в Киржачском районе, 16 сл. в Суздальском районе, 12 сл. в Меленках, 9 сл. в Камешково, 5 сл. в г. Радужном, 4 сл. в Вязниках, 4 сл. в Гороховецком районе, 1 сл. в Селивановском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк поздравляет жителей Владимирского региона с Днем Победы
ВТБ и благотворительный фонд предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
Во Владимирской области с 9 по 11 мая вводится особый противопожарный режим
Две ковровчанки связали знакомую, чтобы украсть у нее украшения
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 мая 2020: 45 новых случаев
Ко Дню Победы во Владимирской области выпустят сборник архивных документов
«Ростелеком» завершил создание системы-112 во Владимирской области
В Коврове оштрафовали мужчину, искавшего в магазинах хороший хлеб
Житель Юрьев-Польского продал наркотик приятелю
Безработный житель Мурома воровал консервы, колеса и садовый инвентарь из подвалов домов
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов платного ТВ в корпоративном сегменте по итогам 2019 года в рейтинге J’son & Partners Consulting
Владимирцы хуже всех в области соблюдают режим самоизоляции